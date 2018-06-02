مقتل عناصر أمن بهجوم لداعش في صلاح الدين

2018/06/02 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، اليوم السبت، عن مقتل اربعة منتسبين اثر هجوم لعناصر تنظيم داعش شمالي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لشفق نيوز ان اربعة منتسبين لقوا مصرعهم إثر انفجار عبوة ناسفة على عجلتهم، أثناء محاولتهم صد هجوم على قرية الحگنة الواقعة غرب العيثة شمالي صلاح الدين".

يذكر ان تنظيم داعش فرض سيطرته أمس الأول على قرية الى الجنوب من مدينة الموصل.

وابلغ المصدر شفق نيوز، بأن مسلحين ينتمون لداعش هاجموا قرية صلبي ضمن قضاء الحضر جنوب الموصل، وسيطروا عليها لساعات قبل أن ينسحبوا منها باتجاه المناطق الصحراوية.





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