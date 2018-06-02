العثور على جثة رجل داخل منزله بعد 15 يوما على وفاته جنوب الناصرية

2018/06/02 | 09:10

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لمحة مختصرة:

وكالات:

عثرت الاجهزة الامنية في محافظة ذي قار على جثة متفسخة لرجل يبلغ من العمر 53 عاما داخل منزله في منطقة المهيدية جنوب مدينة الناصرية.





وكالات:

عثرت الاجهزة الامنية في محافظة ذي قار على جثة متفسخة لرجل يبلغ من العمر 53 عاما داخل منزله في منطقة المهيدية جنوب مدينة الناصرية.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لقائد الشرطة حصل راديو المربد على نسخة منه ان الجثة مضى على وفاة صاحبها 15 يوما وقد تم الابلاغ عنها من قبل الاهالي بعد انبعاث روائح كريهة كون المتوفى يسكن بمفرده داخل المنزل.

واضاف انه تم اجراء الكشف الظاهري على الجثة ونقلها الى دائرة الطب العدلي فيما لازالت التحقيقات مستمرة حول خلفية الحادث.

المصدر:السومرية نيوز

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