وثيقة.. عصائب أهل الحق ترد على قرار الكونغرس الامريكي

2018/06/02 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ردت "عصائب أهل الحق"، اليوم السبت، على قرار الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها "منظمة ارهابية".

وقال زعيم العصائب قيس الخزعلي في بيان ورد لشفق نيوز ان القرار الامريكي يعد "تدخلا خارجياً سافراً في الشأن العراقي الداخلي".

وطالب الخزعلي الحكومة العراقية بتسجيل موقف حازم من القرار الامريكي، داعيا وزارة الخارجية الى اتخاذ اجراءاتها تجاه السفارة الامريكية في بغداد.

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