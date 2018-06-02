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السيتي يُحدد عرضه لضم كانسيلو
2018/06/02 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أفادت وسائل الإعلام الإنجليزية بتحضير مانشستر سيتي لعرض خاص للتعاقد مع كانسيلو حيث رصد 45 مليون جنيه إسترليني كقيمة لتلك الصفقة التي يسعى لأن تكون أحد تدعيماته هذا الصيف .

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