السيتي يُحدد عرضه لضم كانسيلو

2018/06/02 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أفادت وسائل الإعلام الإنجليزية بتحضير مانشستر سيتي لعرض خاص للتعاقد مع كانسيلو حيث رصد 45 مليون جنيه إسترليني كقيمة لتلك الصفقة التي يسعى لأن تكون أحد تدعيماته هذا الصيف .

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