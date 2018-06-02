مصطفى شلش - طريقة استعمار النيوليبرالية للنسوية، وسبل المواجهة

2018/06/02 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_شلش كاثرين روتنبرغ.ترجمه‫-;- الى العربية‫-;-:‬-;- مصطفى شلش فجأة، يريد الجميع إدعاء النسوية.من مديرة عمليات شركة فيسبوك شيريل ساندبرج إلى إيفانكا ترامب، هناك عدد غير مسبوق من النساء البارزات بالشركات اللواتي يعلنّ بصورة واضحة أنهن نسويات.على ما يبدو، استعمر السوق الموضوعات النسوية.في الواقع، لم يعد اللقب -الهوية- كنسوية مصدراً للفخر فحسب، بل أصبح أيضاً بمثا......

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