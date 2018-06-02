القبض على إرهابيين إثنين وسط الموصل

2018/06/02 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على إرهابيين إثنين وسط الموصل02 Jun,2018تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة وكمين محكم من القاء القبض على اثنين من الارهابيين بعد محاصرتهما في منطقة رجم حديد وسط الموصل

وهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ١/٤ إرهاب

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