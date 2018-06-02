2018/06/02 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات البصرة تعلن إعتقال 42 مطلوباً بنزاعات عشائرية

بغداد/...أعلنت قيادة عمليات البصرة، السبت، اعتقال 42 مطلوباً متورطاً بنزاعات عشائرية.

وذكر بيان لقيادة العمليات تلقته"عين العراق نيوز"، ان "مناطق شمال البصرة نفذت مساء الخميس وصباح الجمعة، عمليات دهم وتفتيش واسعة وبحث عن المطلوبين والمحرضين والمتورطين في النزاعات العشائرية قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري الذي اشرف ميدانيا وبشكل مباشر على حملات الدهم والتفتيس اكد على استخدام القوة والرد المباشر واعتقال المتورطين".

وأضاف "كما باشرت قطعات قيادة العمليات والوحدات الملحقة بها بمداهة مناطق ناحية الامام الصادق والهارثة والدير أسفرت عن اعتقال ٣١ مطلوباً متورطين في نزاعات عشائرية تم تحويلهم الى مديرية شرطة الهوير".

وأشار الى ان "قوة من الفوج الثالث في لواء مغاوير قيادة العمليات باعتقال ١١ مطلوباً من المشاركين في نزاع عشائري شهدته مناطق الصينخ كرمة علي صباح اليوم".انتهى1

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