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استشهاد 4 جنود بانفجار عبوة ناسفة شمالي صلاح الدين
2018/06/02 | 09:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أمنيّة

منذ 2018-06-02 الساعة 09:53 (بتوقيت بغداد)

صلاح الدين- موازين نيوز

افاد مصدر أمني، السبت، باستشهاد 4 جنود بانفجار عبوة ناسفة شمالي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لمراسل/موازين نيوز/ ان"عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة مجموعة جنود حاولوا صد هجوم ارهابي على قرية الحنكة في قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين، ما اسفر عن استشهاد 4 جنود".

واضاف، انه"تم تطويق المنطقة ونقل الجثث الى دائرة الطب العدلي".

يشار الى ان القوات الامنية تمكنت من تحرير قضاء الشرقاط من سيطرة تنظيم داعش الارهابي بالكامل مطلع العام الماضي، الا ان التنظيم يحاول استغلال اية ثغرات لمهاجمة المواطنين والقوات الامنية.انتهى29/ح

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