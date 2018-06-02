2018/06/02 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقدم الرئیس حسن روحانی خالص التهانی الي الرئیس الایطالی تسیرجیو ماتاریلا والشعب الایطالی بمناسبة حلول الیوم الوطنی للجمهوریة الإیطالیة .واضاف ان التعاطی البناء وتعزیز العلاقات مع البلد الصدیق ایطالیا، باعتبارها من اهم دول الاتحاد الاوروبي، والذی یقوم علي الاحترام المتبادل، من اولویات الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة خلال الاعوام القلیلة الماضیة.وأشار رئیس الجمهوریة إلي أنه فی ضوء هذه السیاسة، فإن العلاقات بین الجانبین آخذة فی التقدم، وأنا واثق من أنه من خلال التوقیع علي اتفاق خط الائتمان، سیتم تسهیل وتسریع عملیة التوقیع علي الوثائق بین البلدین.وفی الختام تمني الرئیس روحانی من الباری تعالي، الصحة والسلامة والنجاح لرئیس إیطالیا والمزید من التقدم للشعب الایطالی.انتهي** 2344

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحانی: توسیع العلاقات مع إیطالیا هی إحدي أولویات إیران) نشر أولاً على موقع (ارنا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحانی: توسیع العلاقات مع إیطالیا هی إحدي أولویات إیران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ارنا).