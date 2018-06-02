الأحرار تقاطع جلسة اليوم: غير قانونية 

2018/06/02 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أكدت كتلة الأحرار النيابية, السبت, مقاطعتها لجلسة مجلس النواب اليوم عدم قانونيتها, متهمة الكتل السياسية الخاسرة بإرباك الأوضاع السياسية في البلد وحرف العملية الانتخابية.

وقالت النائبة عن الأحرار زينب السهلاني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “كتلة الأحرار بكافة نوابها ستقاطع جلسة اليوم السبت كونها غير قانونية”، معتبرة أن “الكتل الخاسرة تسعى لعرقلة العملية السياسية وحرف نتائج الانتخابات لصالحها باي طريقة كانت عبر الضغط على مفوضية الانتخابات”.

وأضافت السهلاني، أن “جميع قرارات مجلس النواب الأخيرة غير ملزمة ولا تصب في صالح العملية السياسية مطلقا”.



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