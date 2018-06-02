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الرافدين يحدد مدة تسديد سلفة موظفي الغرف التجارية
2018/06/02 | 10:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان صحفي اليوم السبت: " ان مدة تسديد سلفة الخمسة ملايين دينار لموظفي اتحاد الغرف التجارية تصل الى 3 سنوات".واشار البيان الى "ان  مدة تسديد سلفة العشرة ملايين دينار لموظفي الاتحاد تصل الى 5 سنوات ".واوضح البيان الى "انه تم قبول الكفالة الثلاثية لموظفي الاتحاد عند منحهم السلفة ".انتهى د.م

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