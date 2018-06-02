الجماعة الإسلامية تتهم الديمقراطي والاتحاد بالتغطية على “تزوير الانتخابات” 

2018/06/02 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اتهمت الجماعة الإسلامية الكردستانية, السبت, حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بالسعي لإفشال جلسات مجلس النواب من اجل تمرر تزويرهما في الانتخابات النيابية في إقليم كردستان, مشيرة الى ان قيادة الحزبين أمرت نوابها بمقاطعة الجلسات للاخلال بالنصاب القانوني للجلسات.

وقال النائب عن الجماعة زانا سعيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يسعيان لإفشال جلسات مجلس النواب بأية طريقة من اجل التغطية على تزويرهما في الانتخابات النيابية في كردستان”.

وأضاف سعيد أن “الحزبين أمرا نوابهما بمقاطعة الجلسات للإخلال بالنصاب القانوني للجلسات لمنع محاسبة المفسدين والتأكد من نتائج الانتخابات”.

وتايع أن “جلسة اليوم لا تحتاج الى نصاب قانوني كونها جلسة مفتوحة وستخصص لقراءة الثانية لتعديل المادة 32 من قانون الانتخابات لاجبار مفوضية الانتخابات على إجراء العد والفرز اليدوي في الانتخابات المقبلة”.



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