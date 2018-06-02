داعش يكمن بمنطقة ويخسر ورشة قرب الموصل

2018/06/02 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- ذكر مصدر أمني عراقي أن أربعة مقاتلين ينتمون للحشد المحلي قتلوا في كمين لتنظيم داعش شمال الشرقاط، فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية السيطرة على ورشة لتصنيع وتلغيم المتفجرات في احدى الضواحي الجنوبية للموصل.

وقال المصدر لكوردستان 24 إن قنبلة انفجرت يوم الجمعة على سيارة تقل اربعة من افراد الحشد العشائري في منطقة العيثة الواقعة في شمال بلدة الشرقاط.

وينتمي المقاتلون الى الحشد العشائري ضمن قريتي السويدان والعيثة وقتلوا في الكمين بينما كانوا في طريقهم لتعزيز منطقة اخرى سبق وأن شهدت هجوما لداعش.

وفي اليوم ذاته اعلنت وزارة الدفاع العراقية عن ضبط ورشة لتصنيع المتفجرات تعود لمخلفات داعش في احدى الضواحي الجنوبية للموصل.

وقالت الوزارة في بيان صدر يوم الجمعة إن قوة استخبارية وأخرى عسكرية وبناء على معلومات دقيقة تمكنت من الوصول الى احد معامل تصنيع القنابل في منطقة الملوثة في بلدة العبور (الرمانة) جنوب الموصل.

واحتوت الورشة التي خلفها التنظيم على 1223 قنبرة هاون عيار ١٢٠ملم و243 قنبرة هاون عيار ٨٢ ملم و93 قذيفة مدفعية مختلفة و38 اطلاقة مدفع من عيار ٥٧ملم و35 قنبرة هاون عيار ٦٠ملم وتسع عبوات ناسفة مسلكة وست قذائف مدفع جهنم، بحسب البيان.

ومُني تنظيم داعش بهزيمة في العراق اواخر العام الماضي لكنه خلف وراءه اسلحة ومتفجرات وشراكا لا تزال القوات العراقية تبحث عنها.

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