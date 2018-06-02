السبت 2 حزيران 2018 م (18 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


بعد
2018/06/02 | 10:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قوات مكافحة الإرهاب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد "تهديدات" بشار الأسد.. قوات سوريا الديمقراطية ترسل تعزيزات إلى مدينة القامشلي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد "تهديدات" بشار الأسد.. قوات سوريا الديمقراطية ترسل تعزيزات إلى مدينة القامشلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ طقس الغد صحو مع قطع من الغيوم
⋙ وزير عراقي: العبادي يوافق “الصدر” و “بارزاني” في موقفهم من نتائج الانتخابات
⋙ روسيا... إطلاق تصنيع مقاتلات "سوبر ميغ"
⋙ العثور على طيار روسي حياً بعد 30 عاماً على إسقاط طائرته بأفغانستان
⋙ البرلمان التشكي يوافق على إرسال 110 جندي إلى العراق
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| محلل:الموقف الأمريكي الجديد يكشف عمق الانحياز الأمريكي لإسرائيل
⋙ ناصر القصبي يرد على اتهامه بنشر الزنا في المجتمع السعودي (فيديو)
⋙ بالصور .. استشهاد متطوعة وإصابة عشرات الفلسطينيين خلال مسيرة الجمعة الثالثة من رمضان
الأكثر شيوعا