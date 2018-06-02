النفط تكشف عن موعد التوقيع على عقود جولة التراخيص الخامسة

2018/06/02 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقع وزارة النفط بالاحرف الاولى على عقود تاهيل وتطوير ست رقع استكشافية يومي الاحد والاثنين المقبلين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد في بيان ورد لشفق نيوز ان دائرة العقود والتراخيص البترولية تنظم يوم غد الاحد حفل توقيع مع شركة الهلال النفطية على عقود تطوير الرقع الاستكشافية ( كلابات - كمر) و(خشم الاحمر- انجانة) و(خضر الماي)، مضيفا ان يوم الاثنين المصادف 4 حزيران الجاري سيشهد حفل التوقيع بالاحرف الاولى على عقود تطوير الرقع الاستكشافية (نفط خانة) و(الحويزة) مع شركة (JEO - JADE) الصينية وعقد تطوير الرقعة الاستكشافية (السندباد) مع شركة (UEG) الصينية .

وكانت وزارة النفط قد نظمت في 26 من نيسان الماضي فعالية تقديم العطاءات لتطوير (11) رقعة استكشافية حدودية برية وبحرية.

وقد اسفرت الجولة عن احالة (6) رقع استكشافية للتاهيل والتطوير هي رقع ( كلابات – كمر وخشم الاحمر - انجانة في محافظة ديالى وخضر الماي في محافظة البصرة) وفازت بتاهيلها شركة (كرسنت) الهلال الاماراتية ، فضلا عن رقعتي (نفط خانة في محافظة ديالى والحويزة في محافظة ميسان) فازت بتاهيلها شركة (جيو جيد) الصينية، ورقعة (السندباد) في محافظة البصرة وفازت بتاهيلها شركة (UEG) الصينية.

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