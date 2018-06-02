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إصابة طفلة ووالدها بقصف سعودي شمالي اليمن
2018/06/02 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

أصيبت طفلة يمنية ووالدها، السبت، إثر قصف سعودي على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكر موقع “المسيرة نت” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، إن “طفلة أصيبت مع والدها بجروح جراء قصف صاروخي سعودي استهدف منزل الأسرة الواقع في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة”.

وأضاف الموقع، أن “مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت، اليوم، لقصف صاروخي ومدفعي سعودي تسبب في أضرار مادية في ممتلكات المواطنين”.

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