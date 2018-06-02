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استشهاد واصابة مواطنين فلسطينيين بنيران الجيش الصهيوني
2018/06/02 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فلسطينأصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين بنيران قناصة الجيش الصهيوني في فعاليات مسيرات العودة.. 

وأكدت وزارة الصحة أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في مخيم ملكة للعودة شرق مدينة غزة ،

موضحة أن قناصة الاحتلال تطلق النار على المواطنين المشاركين في مسيرات العودة الشعبية بشكل مباشر ...

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