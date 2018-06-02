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هيغواين ساخراً: أقرأ الانتقادات لأضحك
2018/06/02 | 10:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ سخر مهاجم يوفنتوس والمنتخب الارجنتيني لكرة القدم غونزالو هيغواين من الانتقادات التي تعرض لها بالفترة الأخيرة، قبل انطلاق منافسات كأس العالم بروسيا، هذا الشهر.

وقال هيغواين، في تصريحات لقنوات "تي واي سي" الأرجنتينية "في السنوات القليلة الأخيرة، أشعر بأن هذه هي أفضل الأوقات التي أعيشها، الجماهير ردَّدت اسمي في البومبونيرا، لم أكن أتوقع ذلك".

وأضاف "أنا أقرأ الانتقادات لأضحك، هناك أشياء أهم لكي أقلق منها".

وشارك غونزالو، في أولى مباريات المنتخب الودية أمام هايتي، في إطار استعدادات الأرجنتين للمشاركة في كأس العالم بروسيا.

ووقع منتخب الارجنتين برفقة آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا في المجموعة الرابعة بالمونديال.

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