الإعلام الإنجليزي يستمر : مورينيو ينتظر رد الريال للتعاقد مع بيل

2018/06/02 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – لازال الإعلام الإنجليزي مستمرًا في ربط نجوم الريال باليونايتد حيث يؤكد بأن مورينيو قد أعرب عن رغبته في التعاقد مع بيل وبأنه ينتظر رد الريال على مطلبه بينما لم تتوارد أي أخبار في المعقل المدريدي حول إمكانية رحيل النجم الويلزي الذي لم يُصرح بدوره حول إهتمام اليونايتد .

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