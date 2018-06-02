أحد يدعم هجومه بلاعب الفيصلي استعدادا للموسم الجديد

2018/06/02 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر نجح نادي أحد السعودي، في التعاقد مع إسلام سراج لاعب نظيره الفيصلي لمدة موسم واحد فقط، بعد نجاح المفاوضات بين الطرفين.

أحد بقيادة رئيسة سعود الحربي، أبرم الصفقة بنجاح لتدعيم صفوف الفريق خاصة بمركز الهجوم استعدادا للموسم الجديد.

ويمتلك سراج سجلا جيدا مع الفيصلي الموسم الماضي، حيث لعب 17 مباراة منها 12 كأساسي وسجل 7 أهداف وصنع هدفين.



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ويطمح سعود الحربي أن يساهم سراج في تحسين وضع أحد في الموسم المقبل، بعد تعثره بشكل كبير بالدوري النسخة الماضية.

يأتي ذلك بعدما أنهى الفريق الموسم بالمركز الأخير بـ1 نقطة، ليخوض ملحق الهبوط والبقاء، وينتهي به الأمر في الاستمرار بالدوري.

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