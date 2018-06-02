صحيفة: اجتماعات الكتل بشأن تشكيل الحكومة انتهت إلى نتيجة واحدة

2018/06/02 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، السبت، بأن اجتماعات الكتل السياسية بشأن الكتلة الأكبر انتهت إلى نتيجة واحدة وهي اعتماد “المحاصصة المحسنة”، مشيرة إلى أن نتائج الانتخابات خذلت الجميع.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، نقلا عن سياسي وصفته بالمطلع، إن “النتائج الأولية لاجتماعات الكتل سواء كانت الاجتماعات بين الكتل داخل المكونات ذاتها، أي اجتماعات الكتل الشيعية بعضها مع بعض أو السنية أو الكردية بعضها مع بعض أو الاجتماعات بين الشيعة والسنة أو الشيعة والكرد أو بالعكس تكاد تنتهي إلى نتيجة واحدة وهي إعادة رسم المشهد على أساس التوافق ومن ثم المحاصصة المحسنة، إن صح التعبير، بمعنى أنها تقبل هذه المرة عزل كتلة من مكون وإضافة أخرى من مكون بدعوى الأغلبية السياسية”.

وأضاف السياسي، أن “هناك ربما من بين زعامات الكتل من حاول العبور بالفعل إلى فضاء وطني أوسع عابر للقومية والطائفية لكن نتائج الانتخابات خذلت الجميع، حيث أعادت رسم المشهد نفسه تقريباً مع تغييرات جزئية بشأن الأحجام”.

ولفت السياسي، بحسب الصحيفة، إلى أن “أحجام الكتل الشيعية بدت متقاربة من حيث النتائج وهو ما ينطبق على السنة والكرد بما لا يسمح باختراق حقيقي وهو ما يعني صعوبة تشكيل حكومة موالاة تقابلها جبهة معارضة لا سيما بعد الاعتراضات الهائلة على نتائج الانتخابات ودخول البلاد في منعطف خطير حتى الآن مما يتطلب العودة إلى التسويات من جديد”.



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