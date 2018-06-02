كندا تفرج عن رهينة سابق لدى طالبان يواجه اتهامات جنائية بكفالة

2018/06/02 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل اعلام محلية بأن محكمة في أونتاريو قضت يوم الجمعة بالإفراج بكفالة عن جوشوا بويل وهو رهينة سابق لدى طالبان يواجه اتهامات جنائية في كندا تتعلق بحوادث ارتكبها بعد اطلاق سراحه من الأسر.

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