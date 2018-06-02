الجيش اليمني: أبو ظبي أصبحت في مرمى صواريخنا

2018/06/02 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن شرف لقمان، أن العاصمة الاماراتية أبو ظبي لم تعد آمنة بعد اليوم وإنها في مرمى الصواريخ اليمنية.

وقال لقمان في تصريحات له، إن “العاصمة الاماراتية أبو ظبي لم تعد آمنة بعد اليوم وإنها في مرمى الصواريخ اليمنية”، داعيا المستثمرين في دبي وأبو ظبي إلى “أخذ هذه التصريحات على محمل الجد”.

وأضاف، أن “تصعيد الإمارات في الساحل الغربي سيقابل بتصعيد أقوى وغير متوقع من قبل الجيش واللجان الشعبية”، مؤكدا أن “الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من استعادة معظم المواقع التي سقطت قبل أيام بيد الغزاة”.

وأكد لقمان أن “الجيش واللجان الشعبية استعادوا كافة المواقع ويجري حاليا تحرير مناطق حيس والخوخة”، واشار إلى أن “المناطق والجزر التي تتمركز فيها قوى العدوان لن تكون آمنة وستكون مقبرة لهم”.



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