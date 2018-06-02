2018/06/02 | 10:32

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#مقاطعة_البضائع_التركية ..



حملة تضج بها الصفحات "العراقية" والسبب؟

بغداد/ سكاي برس

اطلق ناشطين مدنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "تويتر" هاشتاك يحمل عنوان #مقاطعة_البضائع_التركية كوسيلة لمواجهة حرب المياه التي تسعى لها تركيا.

تسعى تركيا من خلال سد "اليسو" العملاق الى حرمان العراق من مياهه وتعريضه لأسوأ معاناة، في حين تقف الحكومة ساكنة دون وضع قرار حد لما يحدث .

تعقيبا على هذا، قام بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق حملة ودعوات للحكومة العراقية، بمجابهة الحكومة التركية من خلال مقاطعة منتجاتها بالكامل وبموجب قرار حكومي والزام التجار بذلك وغلق الحدود التركية .

عطفا على ما طرحه احد الأخوة، السيد جمال الطالقاني، من ضرورة مواجهة حرب المياه التي تسعى لها تركيا، من خلال سد (اليسو) العملاق وحرمان العراق من مياهه وتعريضه لأسوأ معاناة، عليه فلا بد ان تجابه هذه الحرب بقرار حكومي يُمنع بموجبه استيراد البضائع التركية بالكامل، وإلزام التجار بذلك وغلق الحدود مع تركيا، وإن لم يفعلها العبادي، فيجب ان تتصدى بعض الزعامات لذلك، فالقادم خطير جدا، والسد يحتاج لاكثر من سنة حتى يمتلئ.

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