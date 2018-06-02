النفط: الأحد والاثنين سيشهدان التوقيع على تطوير 6 رقع استكشافية

2018/06/02 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلنت وزارة النفط، السبت، أن يوم غد الأحد وبعد غد الاثنين سيشهدان التوقيع بالأحرف الأولى على عقود تطوير 6 رقع استكشافية.وأضاف جهاد، أن "يوم الاثنين المصادف 4 حزيران الحالي سيشهد حفل التوقيع بالأحرف الأولى على عقود تطوير الرقع الاستكشافية (نفط خانة) و(الحويزة) مع شركة (JEO - JADE) الصينية وعقد تطوير الرقعة الاستكشافية (السندباد) مع شركة (UEG) الصينية".

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