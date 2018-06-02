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النفط : سنوقع عقود تاهيل وتطوير (6) رقع استكشافية اليومين المقبلين
2018/06/02 | 10:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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