تعديلات وزارية في السعودية تطال الثقافة والدين

2018/06/02 | 10:35

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المعلومة/بغداد..

أعلنت السعودية، السبت، تعديلا وزاريا ركّز على الشأنين الثقافي والديني في وقت يتزايد الحديث عن صراع بين اجنحة الحكم في المملكة وسط غياب مستمر لولي العهد محمد بن سلمان عن الاضواء.

وافادت وكالة الانباء السعودية الرسمية “واس”، بأن الملك سلمان امر بانشاء وزارة باسم “وزارة الثقافة تنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط الثقافة”، مضيفة “يعدل اسم وزارة الثقافة والإعلام ليكون وزارة الإعلام”.

كما أمر سلمان بتعيين بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة، فيما عيّن عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وامر الملك بإعفاء علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه وعيّن أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي بدلا منه، بحسب الوكالة.

كذلك أمر سلمان بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سيرأسها ولي العهد.



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