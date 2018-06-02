كندا تقدم شكوى إلى منظمة التجارة للطعن في الرسوم الجمركية الأمريكية

2018/06/02 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-06-02 الساعة 10:18 (بتوقيت بغداد)

متابعة- موازين نيوز

قدمت كندا، شكوى إلى منظمة التجارة العالمية للطعن في الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم.

وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند تتحدث للصحفيين من أمام مبنى الكونجرس في واشنطن بعد محادثات مع مشرعين أمريكيين كبار يوم 10 مايو أيار 2018.



تصوير رويترز.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في بيان ”هذه الرسوم الأحادية الجانب، التي فرضت تحت ذريعة زائفة لحماية الأمن القومي الأمريكي، لا تنسجم مع الالتزامات التجارية الدولية للولايات المتحدة وقواعد منظمة التجارة العالمية“.

وأضافت قائلة ”كندا ستتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي، الذي قدم طعنا إلى منظمة التجارة العالمية اليوم، وأيضا مع الدول الأخرى التي لها نفس الأفكار، في مقاومة هذه الرسوم“.انتهى29

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