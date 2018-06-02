البرلمان التشكي يوافق على إرسال 110 جندي إلى العراق

2018/06/02 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 2 يونيو 2018 - 10:35 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- وافق برلمان التشيك مساء امس الجمعة على خطة للحكومة لزيادة عدد قواتها الموجودة في العراق وبلاد أخرى.وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن خطة الحكومة تتضمن إرسال 110 جندى للعراق لغرض “التدريب والاستشارة”.

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