روسيا... إطلاق تصنيع مقاتلات

2018/06/02 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملت شركة "ميغ" الروسية الاستعدادات لبدء إنتاج النماذج العملية من الطائرة المقاتلة الجديدة التي أطلق عليها اسم "ميغ-35".

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