2018/06/02 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت القوات المسلحة المغربية، في تجربة منظومة صواريخ متطورة على أرض الميدان، للوقوف على جاهزيتها في حال تطورت الأوضاع بالصحراء وتحولت المناوشات إلى مواجهة عسكرية فعلية مع جبهة "البوليساريو".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ورقة المغرب العسكرية الجديدة في وجه البوليساريو (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ورقة المغرب العسكرية الجديدة في وجه البوليساريو (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).