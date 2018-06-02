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ورقة المغرب العسكرية الجديدة في وجه البوليساريو (فيديو)
2018/06/02 | 11:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شرعت القوات المسلحة المغربية، في تجربة منظومة صواريخ متطورة على أرض الميدان، للوقوف على جاهزيتها في حال تطورت الأوضاع بالصحراء وتحولت المناوشات إلى مواجهة عسكرية فعلية مع جبهة "البوليساريو".

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