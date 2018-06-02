مفوضية حقوق الإنسان تحذر من النقص الملحوظ في مياه دجلة والفرات

2018/06/02 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم السبت، من النقص الملحوظ في مياه نهري دجلة والفرات بسبب الإجراءات المائية المتبعة من قبل الدول المجاورة للعراق والتي ساهمت بشكل كبير في انخفاض مناسيب المياه وجفاف أنهار بأكملها.وقالت المفوضية في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، أن “المفوضية العليا لحقوق الإنسان تحذر من النقص […]

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