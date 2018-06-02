اتحاد القوى:لن يستقر العراق إلا بانقلاب عسكري ضد نظام الفساد والمحاصصة

2018/06/02 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 2 يونيو 2018 - 11:55 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن اتحاد القوى، مطشر السامرائي، السبت، أن الإنقلاب العسكري بات “الحل” الوحيد لدى معظم العراقيين، لافتاً إلى أن الشعب أدرك من الصالح ومن الفاسد الذي أوصل البلاد إلى هذه الحالة.وقال السامرائي في حديث صحفي له اليوم، ان “الإنقلاب العسكري أصبح الحل الوحيد لدى أغلب العراقيين الذين عانوا مرارة المصائب والويلات التي يمر بها البلاد”.وأضاف أن “الشعب الان لديه وعي ويدرك من هو الصالح ومن الفاسد الذي أوصل البلاد إلى هذه الحالة، لذا لا نستبعد أي شيء يحدث في قادم الأيام”.وأبدت أطراف سياسية مشاركة في سباق الانتخابات، شكوكاً حول نزاهة عملية الإقتراع، في عدد من محافظات البلاد، ومنها كركوك والسليمانية، ونينوى والأنبار، فضلا عن مناطق أخرى متفرقة في البلاد، حيث طالب عدد منهم بإلغاء النتائج أو اعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً عن الإلكتروني.وشكل مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عقدها في (24 آيار 2018)، لجنة “عليا” برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس هيأة النزاهة ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي ورئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات، تتولى دراسة التقارير والمعلومات بشأن الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية.وكانت رئاسة مجلس النواب، أبقت على “جلسة استثنائية” عقدها البرلمان، في (28 آيار 2018)، إلى موعد غير محدد، بعد التصويت على نص قرار بشأن الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية، تضمن إلغاء انتخابات الخارج التي تثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في كافة المحافظات عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والانبار) وعدم اتلاف اي اوليات باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية.

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