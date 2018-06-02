إيطاليا أول دولة أوروبية غربية يحكمها شعبويون

2018/06/02 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى جوزيبي كونتي القسم الدستوري رئيساً لأول ائتلاف حكومي في إيطاليا، بين «حركة النجوم الخمس» المناهضة للمؤسسات وحزب «رابطة الشمال» اليميني المتطرف،

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