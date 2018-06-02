قائممقام القضاء يعلن تمركز قوة اميركية في جبل سنجار

2018/06/02 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلن قائممقام سنجار، محما خليل، السبت، عن تمركز قوة من الجيش الأمريكي في جبل سنجار غربي الموصل.

ونقلت شبكة “رووداو” الإعلامية عن خليل قوله، إن “قوة من الجيش الأمريكي وصلت إلى جبل سنجار يوم أمس الجمعة، وتمركزت في منطقة جل ميرا”.

من جانبه، قال قائد قوات البيشمركة في سنجار، قاسم ششو، إنه “دخلت القوات الأمريكية منذ يوم أمس إلى عدة مناطق منها قاعدة دوميز ومنطقة بارايي الحدودية بين إقليم كردستان وكردستان سوريا”.

وأضاف ششو، أن “القوة توجهت إلى جل ميرا في جبل سنجار”.



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