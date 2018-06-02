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الملك السعودي يصدر 23 أمرا ملكيا بينها انشاء وزارة للثقافة
2018/06/02 | 12:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع..

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