البديري: انتخابات 2018 جعلت من المجرم مسؤولاً

2018/06/02 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 2 يونيو 2018 - 12:04 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن التحالف الوطني علي البديري، السبت، ان انتخابات 2018 جعلت من “المجرم مسؤولاً”، فيما أشار الى ان بعض الأحزاب السياسية عقدت الصفقات مع المسؤولين الهاربين من اجل مصالحها الحزبية والفئوية.وقال البديري في حديث صحفي له اليوم، ان “تلك الأحزاب جعلت من المجرم سياسيا وأدخلته مجلس النواب بعدما كان متورطا بالعشرات من ملفات الفساد، وحتى الاٍرهاب”.واضاف، ان “هناك خروقات وصفقات، وشخصيات عادت الى البلد بعد ما كانت متهمة بالأرهاب”، مشيراً الى ان “هذه الانتهاكات للأسف حدثت في انتخابات ٢٠١٨”.وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الاستثنائية، الإثنين الماضي التي حضرها 166 نائباً على قرار نيابي ألغى نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط في المحافظات كافة عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والانبار)، بسبب الشبهات التي طالت مراكزها بشأن عمليات التزوير.كما ألزم القرار النيابي مفوضية الانتخابات بعدم إتلاف أية أوليات باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية.

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