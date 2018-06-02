الرافدين يحدد مدة تسديد سلف موظفي الغرف التجارية

2018/06/02 | 12:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حدد مصرف الرافدين، السبت، مدة تسديد سلفة موظفي الاتحاد والغرف التجارية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مدة تسديد سلفة الخمسة ملايين دينار لموظفي اتحاد الغرف التجارية تصل الى 3 سنوات".

واضاف أن "مدة تسديد سلفة العشرة ملايين دينار لموظفي الاتحاد تصل الى 5 سنوات"، مشيرا الى انه "تم قبول الكفالة الثلاثية لموظفي الاتحاد عند منحهم السلفة".

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