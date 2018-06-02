2018/06/02 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني في صلاح الدين يوجه باعتماد رقم مجاني جديد للإبلاغ عن الحالات المشبوهة

بغداد/...وجه جهاز الامن الوطني، في محافظة صلاح الدين، السبت، باعتماد رقم مجاني جديد للإبلاغ عن الحالات المشبوهة.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "مدير الامن الوطني في صلاح الدين، وجه كافة المواطنين باعتماد الرقم المجاني 131 للابلاغ عن الحالات المشبوه وعن الاشخاص المطلوبين".

واكد البيان، ان "هوية المتصل ستبقى في سرية تامة"، معبراً عن "امله في تعاون المواطنين مع جهاز الامن الوطني للحفاظ على امن الدولة".انتهى 1

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