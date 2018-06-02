اصدار أول بطاقة ذاكرة MicroSD بسعة 512 جيجابايت في العالم

2018/06/02 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة..

اعلنت شركة PNY اصدارها أول بطاقة ذاكرة MicroSD بسعة 512 جيجابايت في العالم، مشيراً أن بطاقة Elite 512GB microSDXC توفر أكبر سعة تخزينية في الوقت الراهن لبطاقات الذاكرة MicroSD.

وقالت شركة PNY ، أنه “يمكن استعمال بطاقة الذاكرة الجديدة مع الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وكاميرات الأكشن وكاميرات Dash والحوامات، وتسع المساحة التخزينية لما يصل إلى 80 ساعة فيديو بتقنية Full HD أو 100 ألف صورة”.

ويتم نقل البيانات إلى بطاقة الذاكرة Elite 512GB microSDXC بسرعة تصل إلى 90 ميجابايت في الثانية، وتستوفي بطاقة الذاكرة الجديدة معيار Video Speed Class 10، وهو المعيار الخاص بتسجيل ونقل المحتويات بدقة Full HD، كما أنها تتوافق مع مواصفات UHS-I-Class-1.انتهى/25

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