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استشهاد شاب فلسطيني جراء إطلاق الاحتلال النار عليه في الخليل
2018/06/02 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استشهاد شاب فلسطيني جراء إطلاق الاحتلال النار عليه في الخليل

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