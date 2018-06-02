2018/06/02 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية بتعديل حقائب وزارية واعفاء عدد كبير من المسؤولين من مناصبهم واستحداث وزارتين منفصلتين.

وتقضي الاوامر بتعيين ناصر بن عبد العزيز الداوود نائبا لوزير الداخلية بمرتبة وزير، واعفاء وزير العمل من منصبه واستحداث وزارة للثقافة وانشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة .

كما تشمل الأوامر الملكية الموافقة على مقترح ولي العهد محمد بن سلمان بانشاء ادارة مشروع جدة التأريخية ومجلس للمحميات الملكية.

z m

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلمان بن عبد العزيز يصدر أوامر باجراء تعديلات حكومية) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلمان بن عبد العزيز يصدر أوامر باجراء تعديلات حكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).