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سلمان بن عبد العزيز يصدر أوامر باجراء تعديلات حكومية
2018/06/02 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السعودية

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية بتعديل حقائب وزارية واعفاء عدد كبير من المسؤولين من مناصبهم واستحداث وزارتين منفصلتين.

وتقضي الاوامر بتعيين ناصر بن عبد العزيز الداوود نائبا لوزير الداخلية بمرتبة وزير، واعفاء وزير العمل من منصبه واستحداث وزارة للثقافة وانشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة .

كما تشمل الأوامر الملكية الموافقة على مقترح ولي العهد محمد بن سلمان بانشاء ادارة مشروع جدة التأريخية ومجلس للمحميات الملكية.

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