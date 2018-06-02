2018/06/02 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي، اليوم السبت، بتولي كل مكونات الشعب العراقي للمناصب الرئاسية الثلاث.

وقال البياتي في بيان ورد لشفق نيوز إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على مبدأ التساوي بين الناس لأن الجميع "يولدون أحراراً متساوين بجميع الحقوق والحريات دون أي تمييز"، مشدداً على أنه ليس هناك ما يمنع أن يتسلم منصب رئيس الجمهورية أو البرلمان أو الوزراء من المكونات الأخرى كالتركمان أو المسيح أو الصابئة او الإيزيدية أو الشبك أو الفيلية أو الكاكائية طالما هم شركاء في هذا الوطن.

واضاف انه "انطلاقاً من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ندعو الى عدم التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين وضمان حق الجميع بتسلم المناصب من رئاسات الجمهورية والنواب والوزراء وفق الكفاءات والخبرات"، مؤكداً أنه "من حق جميع أبناء الشعب العراقي الحصول على فرص العمل وفسح المجال للطاقات الشابة المعطلة لما يقارب عقد من الزمن دون أن تجد لها فرصة عمل ومجال للمشاركة في بناء الدولة، وبما يضمن تجاوز التلكؤ في منظومة الدولة ومؤسساتها".

واشار الى أن "اعتماد التقسيم أو التوزيع الطائفي والعرقي لأغلب المناصب والمواقع في الدولة وليس الكفاءة إنعكس بشكل واضح بضعف المشاركة في الانتخابات التي بينت عدم رضا الشعب عن العملية السياسية ومخرجاتها التي تحتاج الى مراجعة حقيقية للكثير من تفاصيلها".

ودعا البياتي الجهات الحكومية المعنية الى "تطبيق بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واحترام الحقوق، خاصة إن العراق هو أحد الموقعين على هذه الاتفاقية وبما يمنح الجميع فرص متساوية في العمل والإنجاز والحياة الكريمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية تطالب بتولي المكونات المناصب الرئاسية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية تطالب بتولي المكونات المناصب الرئاسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).