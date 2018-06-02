لاول مرة منذ 2003 يعلن عن تحالف سياسي عربي سني ... مصادر تكشف تفاصيل تشكيله واسماء الشخصيات التي انضمت اليه

2018/06/02 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاول مرة يعلن عن تحالف سياسي عربي سني كبير لتمثيل المكون السني في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة وذلك باعلان تحالف العراق هويتنا برئاسة جمال الكربولي وحزب الجماهير...

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