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لاول مرة منذ 2003 يعلن عن تحالف سياسي عربي سني ... مصادر تكشف تفاصيل تشكيله واسماء الشخصيات التي انضمت اليه
2018/06/02 | 12:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   لاول مرة يعلن عن تحالف سياسي عربي سني كبير لتمثيل المكون السني في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة وذلك باعلان تحالف العراق هويتنا برئاسة جمال الكربولي وحزب الجماهير...

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