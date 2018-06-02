اسطنبول.. آخر بروفة لوطني السلة قبل تصفيات المونديال

2018/06/02 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادتغادر، اليوم السبت، بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة اسطنبول التركية استعداداً للنافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2019 في الصين.ويعد معسكر اسطنبول المرحلة الثانية في إعداد المنتخب الوطني، بعد ماركته في بطولة البحرين الدولية، والتي خاض فيها ثلاث مباريات لم يحقق من خلالها أي انتصار، إذ خسر في المباراة الأولى أمام البلد المضيف البحرين بنتيجة 71-65 وخسر أيضاً أمام المنتخب اللبناني بنتيجة 80-57 وأخيراً خسر أمام المنتخب المصري 56-49.

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