انفراجة في أزمة تمديد عقد أومتيتي مع برشلونة

2018/06/02 | 12:11

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هاى كورة – أعلنت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية عن انفراجة في أزمة تمديد عقد المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، مع برشلونة حيث بات اللاعب الدولى قريبا من التوقيع على عقد جديد مع البلوجرانا بعدما قدمت ادارة البارسا عرضا جديدا لوكيل أعماله، في الأسبوع الماضي.

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