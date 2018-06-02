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انفراجة في أزمة تمديد عقد أومتيتي مع برشلونة
2018/06/02 | 12:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة –  أعلنت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية عن انفراجة في أزمة تمديد عقد المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، مع برشلونة  حيث بات اللاعب الدولى قريبا من التوقيع على عقد جديد مع البلوجرانا بعدما قدمت ادارة البارسا عرضا جديدا لوكيل أعماله، في الأسبوع الماضي.

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