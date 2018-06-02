ريال مدريد يؤجل حسم ملف المدرب الجديد

2018/06/02 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر قرر نادي ريال مدريد عدم التعجل في التعاقد مع المدير الفني الجديد خلفًا لزين الدين زيدان بعد استقالة الأخير عن القلعة الملكية.

زيدان حقق 9 بطولات في موسمين ونصف قبل أن يعلن رحيله المفاجيء عن الفريق.

وعلم Goal أن ّ إدارة ريال مدريد لم تكن على علم بقرار زيدان سوى بعد الفوز على ليفربول بدوري أبطال أوروبا وتحقيق البطولة.



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ورغم أنّ الإدارة كان متفاجئة من القرار، فإنهم وضعوا ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، ويواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، أبرز مرشحين لخلافته،

ولن يقرر النادي الملكي التفاوض مع مدرب جديد لخلافة زيدان سوى بعد تفكير دقيق، فالإدارة لا ترغب في أي تراجع على مستوى البطولات، ولذلك يبحثون عن مدرب لديه الخبرة المحلية والأوروبية أيضًا.

ومن الصعب ان يتعاقد ريال مدريد مع بوكيتينو بعد تجديد الأخير عقده حتى 2023 مع توتنهام، كما أنّ لوف قد يستمر فترة أطول مع المانشافت خاصة حال تحقيق نتيجة إيجابية بكأس العالم.

زيدان يعد أول مدرب في التاريخ حقق دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي.





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