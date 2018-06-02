2018/06/02 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/بغداد يتبع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يستأنف جلسته الاستثنائية) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يستأنف جلسته الاستثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).