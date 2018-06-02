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صلاح الدين.. مسلحو داعش يقتلون 12 مدنياً من عائلة واحدة في ناحية الضلوعية
2018/06/02 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فروا باتجاه البساتين

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