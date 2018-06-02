2018/06/02 | 12:16

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بالوثيقة ..



شاكيرا تلغي حفلها في "تل أبيب" وتدخّل آلاف الناشطين ..



و السبب؟

متابعة / سكاي برس

بعد ان كانت وسائل الإعلام العربية ووسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت بخبر إحياء النجمة الكولومبية، اللبنانية الأصل،شاكيرا ، حفلًا في فلسطين المحتلة، وتحديدًا في تل أبيب، تصدّر اليوم خبر رضوخها لحملات المقاطعة وإلغاء الحفل.وكان من المتوقع أن تحيي شاكيرا حفلًا غنائيًّا بعاصمة الكيان الإسرائيلي، "تل أبيب"، يوم 9 تموز/ يوليو المقبل، أي قبل 4 أيام فقط من افتتاحها "مهرجانات الأرز الدولية" في لبنان.

وذكرت بعض وسائل الإعلام العربية، أنّ الشركة المنظّمة لجولة شاكيرا حول العالم، أكدت أنّ النجمة لم ترتبط بأيّ موعد أو تاريخ لإحياء حفل في الأراضي الفلسطينية لدى الكيان المحتل.

وأعلنت "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والفلسطينية لإسرائيل" المعروفة بـPACBI عبر بيان خاص، أنّ شاكيرا استجابت للدعوات الكثيرة التي طالبتها بإلغاء حفلها في إسرائيل.وشكرت الحملة البلديات والمؤسسات الثقافية الفلسطينية، وآلاف الناشطين من غزة ولبنان، إلى كولومبيا والولايات المتحدة، الذين ناشدوا شاكيرا الإلغاء.

كما اعتبرت PACBIأنّ النجوم وخصوصًا سفراء الأمم المتحدة للنيات الحسنة، كما هو الحال مع شاكيرا، عليهم واجب أخلاقي لكي لا يكونوا متواطئين في التستّر على انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز العنصري.وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت حملة واسعة على تويتر، شملت ناشطين من فلسطين ولبنان والعديد من الدول العربية والأجنبية، طالبوا النجمة بإلغاء حفلها في إسرائيل تحت هاشتاق #DontEntertainOccupation، وتوجيهه إلى صفحة شاكيرا، تزامنًا مع نشر ثلاثة ملصقات من قبل "حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان"، تدعوها الى إلغاء حفلها في الأراضي المحتلة، ومع بيانات عدة من قبل منظمات مناهضة لجرائم العدو الصهيوني.يشار إلى أنّ شاكيرا ستحيي حفلتين قبل أن تصل إلى لبنان، وهما في برشلونة وإسطنبول.

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شاكيرا تلغي حفلها في "تل أبيب" وتدخّل آلاف الناشطين ..



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